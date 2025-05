No, non è stato il rettore di Harvard a correggere la lettera di Trump (ma ora sappiamo chi è)

Ricorderete come negli scorsi giorni abbiamo confermato l’esistenza di una risposta della lettera del Ministero per l’Educazione USA, retto da Linda McMahon, moglie del magnate del Wrestling Vince.

E ci eravamo lasciati con questa nota:

Equiparando la zingarata alla famosa scena di “Don Camillo” in cui è l’omonimo prete a prendersi beffe dell’ignorante sindaco Peppone.

Abbiamo ora il nome: Daniel Luo, laureando al MIT in Economia e vincitore di borse di studio.

Dato il destinatario della nota, era sin troppo facile ipotizzare che fosse opera del rettore Gerber e fermare le ricerche: e così è stato sui social, ed anche stampa e blogosfera hanno deciso di fermare le ricerche, attribuire tutto al rettore e darsi il cinque.

Cosa che ha spinto il vero autore a farsi avanti con ironico orgoglio: la sua rivendicazione ha il sapore di sfida:

to all the republicans mad about this tweet i would be SO OWNED if you went through my preprints and pointed out all the typos and awkward constructions i would NEVER recover PLEASE don’t red-pen my proof appendices