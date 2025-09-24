Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di una (presenta) “nuova legge” che rende vietato accostare quando arriva l’ambulanza. Tale legge non esiste, siamo al confine esatto tra clickbait e bufala conclamata

Cosa tanto più grave quanto siamo a conoscenza del fatto che vi sono account social che riportano il solo titolo dell’articolo senza il testo che quantomeno cerca di tamponare l’iniziale fake news col sistema che conosciamo.

Si tratta del solito circuito di notizie che conosciamo, con diverse testate che, come in questo caso si riciclano le bufale. Questa fake news/clickbait è apparsa infatti in un altra testata del circuito nel 2023

No, non è diventato vietato accostare quando arriva l’ambulanza

Vi spoileriamo il contenuto dell’articolo, che alla fine viene costretto ad ammettere che non esiste alcuna nuova legge ma semplicemente bisogna far passare le ambulanze senza manovre azzardate, senza salire sui marciapiedi, andare in contromano o invadere l’opposta corsia.

Grazie, lo sapevamo.

Però presentare il tutto come “una nuova legge” presenta un grave problema, per il quale il circuito di notizie indicato è palesemente recidivo: come per il presunto e altrettanto immaginario divieto di soccorrere le vittime della strada si ingenera nel lettore che si ferma al titolo un dubbio che potrebbe portarlo ad atteggiamenti illegittimi.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. É vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

Recita infatti l’articolo 171 comma 3, ricordando che quando si ode la sirena bisogna lasciare il passo.

Ovviamente fermandosi se necessario e senza trascurare le ordinarie prudenze: in caso si sia in corsia di sorpasso su una superstrada per esempio si darà passo all’ambulanza evitando di fracassarsi sulla vettura nell’altra corsia, ma facendo uso delle luci di segnalazione e non appena il passaggio sarà sicuro.

Insinuare un inesistente divieto di accostare significa fomentare potenziali violazioni del CdS, nonché rischiare illeciti penali come l’interruzione di pubblico servizio e la violenza privata, ma anche lesioni e omicidio colposi (pensate al caso di un moribondo in ambulanza lasciato dietro una vettura a velocità moderata perché “Su Internet mi hanno detto che accostare è vietato”).

Non c’è due senza tre: lo stessso circuito ha recentemente ripetuto la stessa fake news sostituendo le ambulanze con le volanti delle Forze dell’Ordine.

Si tratta ovviamente dello stesso articolo ormai riciclato più volte.

