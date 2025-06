No, Nintendo non ha ammesso e cominciato un richiamo per il drifting dei JoyCon2

Nintendo non ha ammesso e cominciato un richiamo per il drifting dei JoyCon2: contrariamente a quanto pubblicato sul canale X di una nota testata del settore videoludico, l’emergenza drifting potrebbe essere di molto esagerata, citando Mark Twain.

Questo non significa che i JoyCon2 non siano a prova di drift: ne abbiamo già parlato con la nostra recensione sulla Switch 2. Una serie di fattori impedisce l’uso degli analogici “Effetto Hall”, a prova del fenomeno.

Prima però di parlare della notizia dobbiamo parlare brevemente di cosa sia il drifting.

Cosa è il Drifting?

Dicesi in questo caso drifting il fenomeno dei “movimenti fantasma” che gli analogici (i controlli “a funghetto”) su diversi controller manifestano col tempo.

Uno stick analogico è sostanzialmente un gruppo di potenziometri, due per “funghetto” solitamente collegati ad un gimbal, in italiano “sospensione cardanica”. Quando muovi il funghetto dal centro ai lati la resistenza elettrica dei due potenziometri varia e quindi il computer o la console sono in grado di registrare tale differenza sottoforma di movimento, consentendo quindi di muovere il personaggio nelle quattro direzioni principali (alto, basso, destra e sinistra) e tutte le combinazioni di esse.

Col tempo, o per difetto congenito, può capitare che i potenziometri restituiscano valori errati. Ad esempio perché il “punto zero” è stato tarato male: in questo caso la console offre una funzione di “taratura” per resettare il punto di partenza, e molti analogici hanno una c.d. “zona morta”, la “deadzone” nella quale il centro è insensibile, di fatto avendo un centro allargato proprio per regolare il movimento e consentire un piccola imperfezione.

Ovviamente il logorio fisico rende tali letture erronee, e l’accumulo di polvere può causare accelerazione di quel logorio: a questo punto il joypad sembrerà muoversi da solo come se posseduto.

I Joycon della Switch precedente sono stati associati al fenomeno del drifting, con Nintendo ad offrire istruzioni dettagliate e un programma di richiami.

Tutti i joystick analogici costruiti col sistema dei potenziometri possono soffrirne, anche quelli della PS5: i Joycon sono associati ad esso a causa della cronaca, e le ipotesi vanno da un accumulo di sporcizia alla presenza sfridi di plastica date le ridotte dimensioni dei joycon e il loro costante uso, o entrambi.

Tra le varie soluzioni “domestiche” prospettate negli anni infatti c’è stato l’uso di bombolette di aria spray e pulisci contatti secco per ripulire gli sfridi, ma niente di certo è stato stabilito.

No, Nintendo non ha ammesso e cominciato un richiamo per il drifting dei JoyCon2

Una soluzione per il problema è arrivata dalla community, che ha espresso produttori di rimpiazzi per gli analogici basati sulla tecnologia dell’effetto Hall, che sostituisce le resistenze con magneti e che consente di leggere le differenze di campo magnetico senza parti meccaniche in movimento.

Anche produttori di controller e JoyCon di terze parti come Nyxi hanno deciso di creare prodotti con la tecnologia Hall già incorporata, ma esiste un enorme problema.

La tecnologia Hall è incompatibile col nuovo sistema di aggancio dei JoyCon2, che hanno tasti interni metallici e forti magneti nel corpo della console.

Ed è anche incompatibile con la tecnologia HD Rumble 2, basata su magneti e non sull’oscillazione di pesi meccanici.

Questo come abbiamo detto ha portato iFixit a certificare che i JoyCon2 sono costruiti con la tecnologia dei potenziometri, ed anche se hanno una cassa rinforzata e meccanismi con meno spazi per le infiltrazioni di sporcizia potrebbero supportare il drift.

Ciò ha causato una corsa al titolo clickbait dei JoyCon2 che driftano con tanto di annuncio di richiami Nintendo.

In realtà Nintendo si è limitata ad aggiornare la pagina del servizio di assistenza al consumatore, che ora prevede sia pagine apposite per la Switch 2 che per i JoyCon2, i secondi con la generica indicazione “altri problemi” per coprire ogni problema di garanzia.

E le segnalazioni di drift?

Partiamo da un concetto: il cliente soddisfatto generalmente non compare su Reddit e simili. Fa un post su X o Facebook per vantarsi del suo nuovo acquisto e poi smette.

Con tre milioni e mezzo di unità vendute nei primi quattro giorni di lancio giocoforza qualche esemplare difettoso deve essere arrivato in commercio.

Aggiungiamo che, per le citate ragioni, talora i JoyCon2 vanno tarati, e giochi come Mario Kart World hanno un’opzione per attivare sui kart una forma di “guida assistita” e l’uso del giroscopio (per usare i volanti per Joycon o la Switch 2 come una cloche) che possono essere percepiti come Drift. Troverete un video di Poro Michele al riguardo.

Non stiamo dando dei bugiardi, si badi, a tutti quelli che hanno postato video in cui il fenomeno del drifting si vede: per la legge dei grandi numeri su tre milioni e mezzo di unità qualcuna con difetti deve esserci, o non esisterebbe la garanzia.

Togliendo però quelle da ricalibrare, e togliendo però i casi di “presunto drifting” causato da impostazioni di giochi come Mario Kart World, ecco che la portata del fenomeno viene di molto ridimensionata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.