No, nessun uomo è stato risucchiato da un Canadair a Torre Annunziata

Ci segnalano i nostri contatti il video che racconta di un uomo risucchiato da un Canadair a Torre Annunziata, anzi “risurchiato”, apparso su Facebook e TikTok

Partiamo da una consapevolezza: è fisicamente impossibile essere “risurchiati” da un Canadair.

Si tratta di una fake news, come quella degli “squali mako a Castelvolturno”, costruita per creare click e viralità intorno ad una immaginaria tragedia, peraltro narrata dalla solita voce in AI con un “lieto fine posticcio”

Il cinquantenne “risurchiato” sarebbe stato ritrovato due ore dopo, ferito ma vivo, in cima ad un albero in un comune vicino.

Il fatto che si tratti di un video stock di un Canadair che pesca da una spiaggia (fenomeno possibile e che non comporta rischi di risucchiamento) narrato dall’intelligenza artificiale dovrebbbe suonare già un campanello di allarme.

Ma i lettori di lunga data ricorderanno che anche la storia fake non è del tutto originale: essa risale agli anni ’80, con una versione codificata nel 1987 in California.

La versione originale della storia è americana, e il sub risucchiato dal Canadair veniva ritrovato cadavere, arso sull’albero sul quale era stato scagliato il suo cadavere: già nel 1983 però venivano diffuse versioni in cui il sub sopravvive.

Una di queste appare nel film Fantozzi subisce ancora del 1983, e lo sciagurato nuotatore è proprio il Ragioner Ugo Fantozzi. Nella finzione del film questi, come nella storia pubblicata ambientata a Torre Annunziata, viene ritrovato vivo abbracciato ad un albero.

Si tratta di una fake news riciclata ciclicamente di estate in estate, come confermato dalla Protezione Civile. In realtà infatti le bocchette di ingresso dell’acqua sono di dimensioni modeste, troppo ristrette per aspirare un corpo umano.

Nel 1998 un nuotatore fu ferito, ma in modo indiretto: un velivolo di soccorso aveva infatti provocato delle correnti che avevano spinto lo sventurato su un molo.

