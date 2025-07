Nessun allarmismo per lo “squalo mako a Castelvolturno e Licola Mare”

Ci segnalano i nostri contatti due video, uno che mostra uno “squalo mako a Castelvolturno” ed uno che mostra uno “squalo mako a Licola Mare” con l’invito a “togliere lo squalo dai nostri mari”.

Il fatto che il canale su cui sono riportati entrambi gli avvistamenti sia descritto come “primo black humor in Italia riconosciuto da TikTok” dovrebbe fornirvi un indizio che probabilmente, anzi, sicuramente, vi è poco da preoccuparsi.

Entrambi i video sono composti a loro volta da due video. Nel primo si vede un animale, probabilmente una verdesca o altro squalo costiero, poi un rapidissimo cambio di inquadratura mostra un personaggio che invita a “non dare confidenza” alla creatura e a chiedere al “Presidente De Luca di togliere lo squalo mako dai nostri mari”.

Il cambio di inquadratura è reso visibile dal fatto che il Sole stesso cambi di posizione come le condizioni di luminosità e colore del cielo.

Nonostante non essere riusciti al momento a identificare il primo spezzone dei due video, possiamo vedere chiaramente che non si tratta di uno Squalo Mako. Mostriamo una foto che mostra una Verdesca (a sx) e un Mako (a dx)

In entrambi i casi comunque non saremmo di fronte ad un pericolo: lo squalo mako non costituisce un pericolo.

Gli avvistamenti di “black humor” sembrano ispirati dall’apparizione di un Pesce Luna, una innocua specie costiera.

Unito all’assenza di notizie sugli avvistamenti e al fatto che uno dei due avvistamenti risalirebbe all’anno scorso senza alcuna notizia, porta a pensare che sì, trattasi di Black Humor.

