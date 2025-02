No, il Robert Kennedy che vuole abolire le scie chimiche e l’mRNA è una parodia…

Ci segnalano i nostri contatti una bizzarra Instagram Stories secondo cui il “Ministro della salute USA vuole abolire i vaccini e le scie chimiche”.

Storia diffusa con due diverse motivazioni di opposte “parrocchie”: i primi convinti di avere ragione sui complotti e che finalmente qualcuno l iascolta e combatterà le scie chimiche e i vaccini, i secondi convinti che l’amministrazione Trump sia composta di persone indegne e senili.

In realtà, semplicemente, l’account mostrato nella screen non è l’account di Kennedy.

No, il Robert Kennedy che vuole abolire le scie chimiche e l’mRNA è una parodia…

Si tratta di un “account parodia” che si descrive coi pronomi “arrestate/Fauci” che tra un retweet di Elon Musk ed altre spunte blu ed un retweet a teorie del complotto varie aumenta la tensione aggiungendo post in cui impersona il ministro Kennedy reimmaginandolo come un accanito e feroce complottista.

In assenza di un segnalino apposito per gli account parodia, nonostante questo account in particolare si autodenunci nel campo informazioni, va sempre a finire che qualcuno vi crede.

