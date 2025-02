“Il pilota Lufthansa si difende in tribunale per non aver sparso scie chimiche”: ma era solo satira

“Il pilota Lufthansa si difende in tribunale per non aver sparso scie chimiche”: questo il contenuto di un testo con tanto di video apparso su Facebook che dovrebbe raffigurare la storia di un pilota Luthansa obiettore di coscienza licenziato per aver rifiutato di spargere scie chimiche e intento a far causa alla ditta per la reintegrazione nel posto di lavoro.

Si tratta ovviamente di un contenuto satirico spacciato per vero, che fa riferimento ad uno dei capisaldi della teoria cospirativa delle scie chimiche, quello più deriso, ovvero la sub-teoria dei “tanker”, o “aerei delle scie”.

Secondo la teoria di cui parliamo le scie chimiche sarebbero sparse da aerei speciali con improbabili cisterne e appositi bottoni in cabina per cui il pilota periodicamente attiva lo “spruzzo” delle scie chimiche, esoteriche sostanze che a seconda del complottista che ne parla dovrebbero aumentare il riscaldamento globale, diminuire il riscaldamento globale, causare siccità, causare alluvioni, causare pandemie o al contrario spargere vaccini contro le pandemie.

Insomma tutto e il contrario di ogni cosa.

Lo spezzone video proviene da un testo di Der Postillon, sostanzialmente “Il Lercio Tedesco”, un rinomato portale di satira con “notizie” volutamente beffarde, ironiche e sarcastiche come “Trump dichiara: la Polonia non avrebbe dovuto attaccare la Germania Nazista” e “Patriota crede che un partito raccomandato dalla Russia, dagli USA e dall’uomo più ricco del mondo faccia davvero gli interessi del popolo tedesco”.

Tutte “non notizie” assolutamente beffarde e satiriche in una testata che si dichiara “satirica, anche se ci prendono sul serio”.

La cospirazione delle scie chimiche è stata, semplicemente, un bersaglio troppo facile per la rivista. Così facile che ora spezzoni decontestualizzati del loro articolo, nel quale un “pilota di tanker pentito” viene licenziato e porta tutti in tribunale per il suo diritto a lavorare senza spargere scie chimiche, vengono diffusi sui social, creduti per veri.

Ed anche questo Der Postillon l’aveva previsto.

