Ci segnalano i nostri contatti un post Facebook con un elicottero a Milano che sparge scie chimiche. Ovviamente non solo scie chimiche, un giro nei commenti servirà a confermare che le teorie al riguardo coprono ogni singola teoria del complotto esistente.

L’inesistente elicottero di Milano, vedremo non di Milano viene accusato nell’ordine di spargere scie chimiche, zanzare killer progettate da Bill Gates per spargere malattie, COVID19, il vaccino contro COVID19, il grafene, zanzare più potenti di quelle di prima col nuovo COVID aggiornato, turbocancri e ogni fesseria partorita dai diversi complotti.

Ovviamente, a nessuno dei complottisti è passato in mente che esistono elicotteri anti-incendio, ed esistono elicotteri che spargono materiale anti-particolato.

Questo non è un elicottero a Milano che sparge scie chimiche

La fonte originale del video è il solito video TikTok con “musica di paura” che ambienta la notizia in America, ripreso prontamente dal portale Bitchute, noto per la diffusione di teorie del complotto, legate al mondo del complottismo di estrema destra con l’idea che “l’elicottero stia diffondendo la nuova Plandemia”.

Dove, ovviamente “Plandemia” è un termine usato nel mondo del compottismo di estrema destra, nato da una “trilogia” di mockumentary (film girati nello stile dei documentari) dallo stesso titolo che diffonde la teoria del complotto del COVID19 come una malattia artificiale creata dai “Poteri Forti” per i loro nefandi scopi, ovvero sottomettere il genere umano, uccidere tutti coloro in grado di dubitare degli stessi (curiosamente ancora in vita e attività) e arricchire le imprese farmaceutiche creando nuove malattie e nuove cure.

Anche così, il video è ovviamente un caso di complotto: gli elicotteri infatti possono essere usati per spargere acqua, spegnendo incendi, oppure agenti in grado di ridurre il particolato generato da alcune lavorazioni, come quelle delle cave.

Avendo così l’effetto opposto di quello descritto nel video.

