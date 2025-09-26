Ci segnalano i nostri contatti un post X contentente una card che raffigura Laura Boldrini che ordina di chiedere scusa al popolo islamico per evitare attentati.

Si tratta di una fake news del 2016 da noi affrontata riciclata in salsa moderna, sempre con la struttura delle card social, ovvero un “santino” da pubblicarsi con la foto di una persona e un virgolettato inventato.

No, il post di Laura Boldrini che ordina di chiedere scusa al popolo islamico per evitare attentati è una fake news (riciclata)

Nel 2016 il blog satirico ora chiuso chiamato Quello che non ci dicono (con riferimento alla teoria del noncelodicono, ovvero al fatto che ogni complottista si ritiene portatore di verità che “le elite nascondono”) diffuse un contenuto virale basato sull’attentato di Nizza di Luglio del 2016, dove un uomo di nome Mohamed Lahouaiej-Bouhlel alla guida di un camion bianco, travolse in velocità la folla che assisteva ai festeggiamenti pubblici in occasione della festa nazionale francese sulla Promenade des Anglais.

Nel post ora rimosso fu pubblicata una card con la frase “La colpa non è dei terroristi, la colpa è nostra” e il testo

“Questi attentati sono le prove della discriminazione che il mondo islamico subisce, gli europei non li accettano, si lamentano di tutto, dei 35€ al giorno, delle moschee in costruzione, e non li accettano, non si integrano, continuano a discriminarli.

Questi “terroristi” chiedono solo aiuto e comprensione la colpa è solo nostra che non sappiamo capirli, chiedo scusa a tutto il mondo islamico perché gli abbiamo fatto perdere la speranza.”

Con l’ulteriore riferimento all’ormai mitologica fake news degli “immigrati che ricevono 35 Euro al mese di paghetta”.

La fake news fu riportata da altre finte testate, spesso per creare contenuti ragebait e stimolare click e condivisioni. Oggi come allora non esistono menzioni del fatto che Laura Boldrini abbia mai detto quella frase, solo il riciclo di una bufala del 2016.

Ritornato virale sull’onda delle tensioni internazionali.

