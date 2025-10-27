Ci segnala lo stesso interessato l’esistenza di video del dottor Roberto Burioni che vende medicine miracolose per l’artrosi. Si tratta di un genere di truffa che conosciamo.

E che in passato aveva colpito personaggi come Garattini.

No, i video di Burioni che vende medicine miracolose per l’artrosi sono deepfake uso truffa

Il meccanismo è e resta lo stesso: complice il progredire dello sviluppo dei progammi usati per creare deepfake, video con l’Intelligenza Artificiale, si prende un personaggio famoso e si usa il suo volto per registrare endorsement ad improbabili prodotti.

Prodotti che nella migliore delle ipotesi non funzionano, nella peggiore non esistono e nell’ipotesi ancora peggiore sono solo un mezzuccio per ottenere i dati della carta di credito dei malcapitati acquirenti.

Contorna e rende più “credibile” il falso l’aggiunta di finti articoli di giornale e loghi a caso del Ministero della Sanità.

Si tratta del solito tentativo di phishing: si cavalca la fama di alcuni personaggi per creare video con Intelligenza Artificiale che li rendono improbabili testimonial.

Altri esempi hanno visto interviste ad Ezio Greggio manipolate con la AI per renderlo improbabile testimonial di presunte piattaforme di investimenti e video in cui Elon Musk propone al “popolo italiano” simili prodotti.

Non è la prima volta peraltro che il nome del noto medico viene usato: è solo cambiata la tipologia del “farmaco” usato. L’ultima volta il deepfake lo vedeva vendere medicinali contro l’impotenza, e il deepfake stesso fu usato da gruppi di novax per cercare di minarne la credibilità.

