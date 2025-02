Nessuno ha approvato un “limite di peso per guidare l’automobile” contro le “bestiacce obese”

La bufala del “limite di peso per guidare l’automobile” contro le “bestiacce obese” fa parte di quel genere che si può comodamente definire ragebait. Quel genere di bufale che funzionano usando un linguaggio evidentemente violento e teso a provocare rabbia.

Ovviamente la notizia, come in molti casi simili, non esiste e il solo presentarla comme un attacco alle persone sovrappeso è funzionale ad una narrazione di rabbia.

Nessuno ha approvato un “limite di peso per guidare l’automobile” contro le “bestiacce obese”

Anche qui, dopo un lungo articolo insalata il cui scopo è sembrare un contento di pregio e atto ad essere indicizzato, ecco che l’articolo si perita di ricordarci che nessuno ha approvato una riforma recentemente e non si tratta di “bestiacce obese”, ma si “ricorda” che la Patente B consente di guidare veicoli non superiori ai 3500Kg.

Cosa che già sapevamo, e per la quale non c’era bisogno di misteri da risolvere.

