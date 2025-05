L'(ennesima) copertina di Charlie Hebdo su Zelensky è un fake dei siti Doppelganger. Uno dei tanti, e come tanti nato sulla infinita costellazione di canali Telegram “doppelganger” (qui, in questo caso) che spargono disinformazione e fake news che tracimano su canali social compiacenti o facilmente ingannabili.

In questo caso, una “spunta blu” istoriata con la Z simbolo della propaganda FiloRussa preleva da Telegram una copertina di Charlie Hebdo con “Zelensky Pugile suonato aiutato dagli Occidentali cattivi e umiliato da Putin” e la pubblica millantando che provenga dalla rivista.

Si tratta di un fake evidente.

L'(ennesima) copertina di Charlie Hebdo su Zelensky è un fake dei siti Doppelganger

Esattamente come per la precedente copertina fake (che ritraeva Zelensky con la salma del Papa intento a chiedere soldi) l’inganno si basa nell’usare un numero di copertina successivo a quelli in edicola: l’ultimo numero uscito è il 1712 del 14 Maggio, quindi il prossimo numero, il 1713 uscirà domani.

Ma i siti Doppelganger curiosamente dichiarano di avere il numero 1713 nella loro disponibilità fisica già dal quindici Maggio, ovvero il giorno dopo.

La falsità è dovuta al fatto di rendere impossibile la verifica ai più distratti o agli utenti in malafede, consentendo di distribuire la falsa copertina quantomeno finché quella vera non apparirà smentendoli.

Quando basta, ovviamente, guardare le date.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.