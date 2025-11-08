Ci segnalano i nostri contatti una bufala d’autore, nel senso di un errore di valutazione di Elon Musk: le schede elettorali usate a New York erano perfettamente regolari, sebbene lui registri una serie di presunte anomalie che anomalie non sono.

La fretta è una cattiva consigliera anche se sei un magnate, una “spunta blu su X” o un personaggio di spicco. Non è la prima volta peraltro che Musk compie un errore basato sulla sua frettolosa e cursoria conoscenza dei meccanismi dello Stato-Amministrazion: durante il suo periodo al DOGE dichiarò di aver scoperto una truffa nel sistema pensionistico, quando invece si trattava di date-segnaposto inserite da COBOL, linguaggio di programmazione usato da banche e P.A.

In questo caso quello che Musk ignora è il sistema elettorale.

Le schede elettorali usate a New York erano perfettamente regolari

In primo luogo Elon Musk dichiara che come parte della “presunta truffa” ai votanti non sono stati chiesti i documenti. In realtà i documenti di identità vengono richiesti solo alla prima votazione dell’elettore.

I documenti di identità ammessi

In tutti gli altri casi è consigliato per evitare lungaggini nell’identificazione, ma non obbligatorio, portare con sé un particolare pass, attualmente sotto forma di un QR Code da inserire nei Wallet Digitali di Smartphone e simili in modo non dissimile all’Europeo Green Pass (tanto per far impazzire il complottista) rilasciato successivamente alla prima registrazione.

Peraltro il concetto di “Documenti di identità” a New York è piuttosto lasco, e l’elettore alle prime votazioni può recarsi alle urne con bollette di utenze a lui intestate, una busta paga, un assegno rilasciato da un ente governativo o l’estratto conto di un conto corrente.

Questo esaurisce le doglianze riguardo i documenti: entrando nel merito delle schede elettorali, esse presentano nomi “duplicati” perché ogni candidato è riportato tante volte quante sono i partiti che lo sostengono e poi i voti vengono sommati.

Il fusion voting e la candidatura di Sliwa e Mamdani

Tale tipologia di voto, chiamata fusion voting consente all’elettore di scegliere non solo il candidato, ma anche influenzare il risultato di un voto di coalizione di fatto fornendo preferenza per un partito rispetto ad un altro.

Mamdani si è candidato infatti col Partito Democratico e col meno noto Working Families Party, formazione di sinistra progressista il cui obiettivo è ridurre il costo della vita per i cittadini meno abbienti. Curtis Sliwa invece si è candidato coi Repubblicani e con la formazione Protect Animals Party, un partito ecoanimalista da lui stesso fondato che si prefigge la tutela degli animali creando un “registro pubblico di chi abusa degli animali” e un dipartimento per la protezione degli animali stessi.

Entrambi quindi sono comparsi sulle urne ben due volte, a seconda della predilezione dell’elettore per il WFP e il PAP rispetto a Democratici e Repubblicani. Il Fusion Voting consente quindi ad un partitino minore di sfuggire dal ruolo di satellite e aspirare a diventare una presenza stabile nel sistema elettorale.

La candidatura di Cuomo

Infine, l’ultima doglianza di Musk riguarda il nome di Andrew Cuomo in fondo alla lista: ma di fatto, i posti in cima sono da sempre dedicati ai quattro partiti principali riconosciuti: Democratici, Repubblicani, Conservatori e il WFP

Cuomo, escluso dalla corsa elettorale Dem, si è presentato a sua volta con un suo partitino personale, Fight and Deliver, tra gli ultimi a registrarsi (quattro su cinque), finendo in fondo alla lista dei candidati.

“Elon Musk avrebbe dovuto avere qualcuno a controllare per lui”, ha chiosato Mark Lindeman di Verified Voting.

Conclusione

Non ci sono anomalie nelle schede elettorali e nel processo elettorale che ha portato all’elezione del Sindaco di New York.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

