L’automobilista multato per aver comprato pellet è solo clickbait: il legame tra pellet e Codice della Strada doveva infatti sembrarvi dall’inizio ben poco chiaro.

Ed è lo stesso meccanismo identico di storie assurde come l’automobilista “multato per un panino” e “multato per un Maalox”. Ricorderete come il bizzarro apologo si concludeva dichiarando che se ti ammazzi di canne dopo aver mangiato un panino probabilmente non passi il test salivare (eufemismo) e se cominci a versarti bicchieri d’acqua, scartocciare pilloline e prepararti bustine mentre stai guidando potrebbero beccarti con le mani lontane dal volante.

Anche in questo caso ci tocca quindi spoilerare.

L’automobilista multato per aver comprato pellet è solo clickbait

Il bizzarro racconto, che comincia invitando a “non caricare pellet” per non rischiare “223 euro di multa” per poi, dopo un lungo discorso inconcludente per riempire il testo e ottenere parole chiave, sentenziare che non puoi lasciare l’auto parcheggiata col motore acceso e andare a comprare qualsiasi cosa.

In realtà l’articolo citato peraltro dice altro: l’art. 156bis CdS dichiara che “È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223,00 a euro 444,00.”

Non c’entra nulla “andare a comprare il pellet” e sarebbe controintuitivo lasciare un’auto col motore acceso incustodita: la disposizione, peraltro anteriforma, impedisce di trasformare l’auto in un generatore a benzina incongruo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.