L’assurdo fotoromanzo social di Marco Liorni padre a 60 anni fa parte di un ricco filone di storielle inventate che riguardano svariati personaggi famosi. Solitamente vengono accompagnate da testi con AI e immagini generate: in questo caso si va “low tech” con una foto nella quale la faccia del conduttore è malamente sovrapposta al corpo di un padre ritratto con una pletora di bambini.

Ed una donna che non è l’attuale compagna del conduttore, Giovanna Astolfi.

L’assurdo fotoromanzo social di Marco Liorni padre a 60 anni

Contando che Marco Liorni ha tre figli, Niccolò Liorni nato dal primo matrimonio ed Emma e Viola nate dal secondo, e contendo che Emma Liorni è attualmente una studentessa universitaria è alquanto inverosimile che Marco Liorni sia “diventato padre a 60 anni”, sua attuale età.

Si tratta semplicemente della solita serie di apologhi, riportati online e su canali YouTube con “contenuti alterati” (ovvero con AI), basato sul girarci intorno. Se parti dal presupposto, inventato, che Marco Liorni abbia deciso di parlare solo oggi a testate che non esistono davanti ad una platea che non esiste di figli in età universitaria allora puoi accettare tutto.

Si tratta di storie come quella di Sinner che compra “tutti i campi da tennis della Val Bang” e Djokovic che benefica l’improbabile “bidello serbo John”.

Questa volta assistite da un fotomontaggio veramente brutto.

