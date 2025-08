Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok, che parla del complotto di Neil Armstrong attore fuggito da Alcatraz. L’account, a tutt’apparenza pieno di contenuti negazionisti dello Sbarco Lunare, si basa su tre prove (e mezzo) del tutto risibili.

Le “non prove” sarebbero la somiglianza coi tre fuggitivi da Alcatraz Allen West, John Anglin e Clarence Anglin, il fatto che Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Micheal Collins si siano “ritirati a vita privata” (non del tutto esatto) e “combattuto con l’alcolismo” (dato che non c’entra niente), che sembravano annoiati alla conferenza stampa e che hanno avuto una mattonella sulla Walk of Fame di Hollywood?

L’assurdo gigacomplottone? I “Poteri Forti” avrebbero preso tre attori da Alcatraz per fargli interpreare l’allunaggio e poi avrebbero pure confessato il complotto dando loro un posto nella Walk of Fame.

L’assurdo complotto di Neil Armstrong attore fuggito da Alcatraz

Si tratta della combinazione di due complotti: il complotto dei negazionisti dell’allunaggio e il complotto della programmazione predittiva, la teoria secondo cui i “Poteri Forti”, le Elite Segrete che dominano il mondo usino Hollywood per “confessare” i loro nefandi piani, al duplice scopo di abituare il popolo alle loro “menzogne” e farsi beffe dei “ricercatori di verità” che, vedendo le loro teorie (alquanto balzane) al cinema e in TV verranno sbeffeggiati dal mainstream e ridotti al silenzio, additati come paranoici complottisti.

In realtà i tre “attori di Alcatraz” attori non sono, e finirono dispersi, quasi certamente morti, dopo la loro rocambolesca fuga.

Si tratta di Frank Morris ed i fratelli John e Clarence Anglin, ispiratori del celebre film Fuga da Alcatraz e scomparsi dopo un rocambolesco quanto audace piano di fuga la notte dell’undici giugno 1962.

Il caso della loro scomparsa fu chiuso nel 1979, quando l’FBI decretò che non erano sopravvissuti alle gelide correnti intorno all’isola, fuggendo dal carcere per trovare la morte, anche se una lettera di dibattuta autenticità, redatta da qualcuno che diceva di esssere John Anglin, riporta la versione per cui il trio si sarebbe dato alla macchia fino alla morte di Morris nel 2005, alla morte di Clarence nel 2011 e alla morte di John nel 2013 per una gravissima forma di cancro.

In entrambi i casi è lapalissiano che i tre, peraltro somaticamente diversi, siano diventati Armstrong, Collins e Aldrin.

E la Walk of Fame? Allora è vero che deridono i cercatori di verità

La “programmazione predittiva” si spiega ancora una volta studiando i libri di storia.

La “Passeggiata Lunare” fu l’evento televisivo del 1969, la diretta più importante del genere umano, uno “streaming prima degli streaming” la cui importanza capitale è stata immortalata nella Walk of Fame perché tra tanti show televisivi valeva la pena di onorare invece un evento reale da 31 ore di riprese che ha conquistato e tenuto incollato lo sguardo del mondo.

E gli “attori” dopo?

Aridaje: nell’ipotesi più comune, Frank Morris e i Fratelli Anglin sono morti annegati nel 1962, a voler prendere buona la “lettera di Anglin”, sono morti nei primi anni del XXImo secolo dopo una vita passata nell’oscurità e nella fuga.

Collins nel 1970 accettò un lavoro nel Dipartimento di Stato come Assistente Segretario di Stato per gli affari pubblici. Un anno dopo, divenne direttore del National Air and Space Museum e mantenne questa posizione fino al 1978, quando si dimise per diventare sottosegretario della Smithsonian Institution. Nel 1980 assunse il ruolo di vicepresidente della LTV Aerospace, dal quale si dimise nel 1985 per avviare la propria società di consulenza.

Armstrong dichiarò di non essere più interessato all’attività da astronauta, lavorò per il DARPA fino al 1971, per poi dedicarsi all’attività di insegnamento universitario e nel diventare portavoce e parte del CdA di diverse società, incluse incluse la Marathon Oil, la Learjet, la Cinergy, la Taft Broadcasting, la United Arlines, la Eaton Corporation, la AIL System e la Thiokol, morendo nel 2012 per ostruzione coronarica.

Aldrin effettivamente dopo la celebre missione combatté con la depressione: aver raggiunto il traguardo più grande tende a sminuire quelli che potresti raggiungere in futuro. Si riprese e divenne un divulgatore scientifico e parte della Commissione sul futuro della industria aerospaziale americana.

Ironicamente, in un celebre incidente, egli fu tampinato da un complottista che gli ordinò di giurare sulla Bibbia di essere stato sulla Luna chiamandolo “un codardo, un ladro e un bugiardo”. Aldrin, fervente presbiteriano, ritenne tale insistenza blasfemia e reagì, come Gesù al Tempio, sferrando un cazzotto in faccia al complottista che lo mandò dritto per terra, nonostante l’evidente differenza di età dei due.

In conclusione, la teoria del complotto non si regge in piedi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.