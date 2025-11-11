L’acchiappaclick dell'”unico cellulare che garantisce la sicurezza” e “non ti svuota il conto in 24 ore”

Una clickbait dal sapore quasi tolkeniano ci presenta non l’Unico Anello, ma “l’unico cellulare che garantisce la sicurezza”, assicurando che con tutti gli altri “ti svuota il conto in 24 ore”

Si tratta di un caso di clickbait: come per le leggende metropolitane di un tempo, un dato di fatto viene gonfiato, esasperato e reso spaventoso allo scopo di suscitare viralità e desiderio di cliccare per scoprire la verità.

Verità che non esiste, infatti possiamo anticiparvi che l’articolo non esplicita mai il nome di questo prodigioso modello di cellulare perché esso non esiste. Semplicemente.

L’articolo, peraltro prodotto dal solito circuito di notizie che ben conosciamo, si profonde in una lunghissima e convoluta disamina sui sistemi di pagamento, concludendo infine che gli ecosistemi Apple e Android forniscono garanzie di sicurezza.

Se non fosse che sappiamo già che Apple Pay, Google Pay e varianti come Samsung Pay e Curve Pay devi avere un dispositivo dei due ecosistemi.

Non esiste quindi un “cellulare che ti svuota il conto in 24 ore”: l’importante è scegliere un buon modello con sistema operativo aggiornato alle ultime patch di sicurezza e seguire una serie di buone pratiche, come verificare periodicamente gli addebiti sull’app della propria banca, disabilitando i pagamenti contactless quando non si prevede di usarli per un lungo periodo.

