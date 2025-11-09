La “chiusura ufficiale delle scuole per sei giorni a Novembre” è un caso di disinformazione

La “chiusura ufficiale delle scuole per sei giorni a Novembre” è un caso di clickbait

Lo sapete benissimo: ogni volta che leggete “UFFICIALE” in tutto maiuscolo o evidenziato su una pagina internet, si tratta di una fake news. La “chiusura ufficiale delle scuole per sei giorni a Novembre” non a caso proviene da un circuito a noi noto

Il meccanismo è lo stesso: si prende una notizia, si spara un titolone che spaventa e suscita il click e si spende l’intero articolo a giustificarlo.

La “chiusura ufficiale delle scuole per sei giorni a Novembre” è un caso di clickbait

Ci sono pagine dedite allo “spoiler” delle clickbait per evitare di devolvere loro dei click, e questa volta ci tocca rubare loro il lavoro. L’articolo infatti parte per una volutamente lunghissima tangente sul fatto che, anche se le elezioni vengono solitamente piazzate nei finesettimana questo comporta la perdita del sabato, e talora di parte o tutto il venerdì per organizzare i seggi nelle aule, citando il caso limite del Comune di Portogruaro dove l’assenza di impiegati e operai ha allungato il termine necessario a sistemare i seggi da tre giorni a sei.

Si tratta dunque di un caso meramente eccezionale, usato per giustificare un contenuto clickbait.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

