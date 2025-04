Ci segnalano una condivisione TikTok secondo cui la Von Der Leyen ha vietato il latte e lo zucchero nel caffé. Sapete già che quando un contenuto su TikTok si fonde al ragebait, è giù un segnale di bufala.

Davanti ad una foto della presidentessa Ursula Von Der Leyen con “Io so’ Pazzo” di Pino Daniele sparato ad un volume da pubblicità TV ed un PAZZA in tutto maiuscolo lo scopo sapete già è il ragebait, far indignare per cliccare, nella migliore delle ipotesi per avere click facili, nella peggiore come parte di campagne di disinformazione massiccie alimentate di condivisione in condivisione.

La Von Der Leyen ha vietato il latte e lo zucchero nel caffé per davvero?

In realtà avrete già visto in alcuni bar il ritorno delle “ampolline” di zucchero, quelle che erogano una determinata dose pari ad un cucchiaino o una bustina e altri strumenti riutilizzabili, e in ogni caso avrete notato come le bustine presenti negli espositori sono solamente di carta mentre un tempo era possibile trovarne anche di plastica e carta plastificata.

Il motivo proviene da un regolamento approvato lo scorso dicembre dal Consiglio dell’Ue e il Parlamento europeo che prevede la riduzione dei rifiuti da imballaggio entro il primo gennaio 2030.

Le nuove norme prevedono limitazioni per gli «imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero», salvo deroghe per «gli imballaggi forniti con alimenti da asporto destinati a essere consumati immediatamente, senza bisogno di ulteriori preparazioni»; e «gli imballaggi necessari per garantire sicurezza e igiene in contesti con esigenze mediche di cura individuale, come ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali».

Quindi innanzitutto nessuno ha vietato caffé e latte.

In secondo luogo nei bar sarà possibile trovare bustine di carta e contenitori di panna in cartoncino e materiali riciclabili, ma non di plastica.

In terzo luogo non esiste alcun divieto di caffé e latte, ma l’uso di imballi riciclabili e il tentativo di limitare la quantità di rifiuti ammaniti con ogni colazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.