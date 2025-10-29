Calendly è un sito che consente di preimpostare e organizzare interviste di lavoro. Il phishing è la pratica con cui un soggetto si finge un altro soggetto di maggior reputazione per ottenere attenzione: ad esempio il truffatore che finge di vendere merci a 2 euro a nome di Decathlon e Tigotà.

La combinazione ci crea una falsa proposta di colloquio inviata da persone che non esistono, da confermare su una versione alternativa di Calendly inserendo i dati del proprio account Facebook.

La truffa della finta assunzione dal finto Calendly

Comincia tutto da una mail dove, come succede in questi casi, qualcuno che non troverai mai su Linkedin perché non esiste ti propone un lavoro confacente alla posizione da te indicata sui social.

Con un link a “Calendly-interview”. Che non è Calendly.com

È una copia ben fatta, ma che esiste solamente nella finta pagina del tuo colloquio: le pagine per Cookie Law e Abusi non portano a niente, sono finti link e Calendly-Interview, nella sua pagina principale, risulta essere un sito creato su un portale di hosting gratuiti, Porkbun

E peraltro creato pochi giorni fa, con l’apposito scopo di irretire l’utente.

Possiamo dubitare sarete mai richiamati quindi per il lavoro dei vostri sogni: possiamo essere certi che qualcuno avrà carpito le password dei vostri social network, come per tutti i casi simili di Phishing.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

