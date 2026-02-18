La storia dell’influencer cinese senza filtro che ha perso 140k follower non ha alcuna prova

Ci segnalano i nostri contatti un breve video che raffigura una “influencer cinese senza filtro” intenta a fare un balletto con un viso pesantemente editato da filtri AI per essere convenzionalmente attraente che per un errore mostra un viso più “banale” e per tale colpa avrebbe perso 140k followers

Notizia diffusa viralmente a partire dall’estremo oriente fino a noi, essa non ha alcuna prova.

La storia dell’influencer cinese senza filtro che ha perso 140k follower non ha alcuna prova

Semplicemente, non tutto in quest’epoca è verificabile e bisognerebbe ricordare che chiunque dichiari che qualcosa è successo dovrebbe fornire prova che ciò è accaduto e non scaricare sugli altri l’onere della prova negativa.

Il video dura pochi secondi, ed è già di per sé cosa sospetta perché i pacchetti prova di diversi strumenti generativi con AI danno appunto la possibilità di creare filmati fino ad 8 secondi.

Inoltre come confermato da testate locali ad oggi non vi è alcuna fonte del numero di follower della presunta influencer o anche della sua stessa esistenza.

Il numero è quindi scelto ad occhio per essere “ingente”, e la notizia va archiviata tra le notizie prive di fonte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

