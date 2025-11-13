Ci segnalano i nostri contatti un video diffuso da un account “spunta blu” su X che raffigura “la mossa del militare fredda e micidiale”. Sostanzialmente secondo chi ha condiviso il video si tratterebbe di un militare americano che, rispondendo ad un giovane in protesta, estrae una bomboletta di spray e ne irrora ampiamente gli occhi facendolo urlare dal dolore.

Il riferimento è alle manifestazioni anti-Trump “no Kings”, il video è evidentemente creato con AI e, come accade sempre in questi video denunciandone l’origine ideologica, il personaggio sottomesso tende sempre ad essere una minoranza (persona di colore, donna, membro della comunità LGBT) e l’eroe un paladino bianco e maschio del “potere costituito”.

“La mossa del militare” è un video creato con l’AI

A parte il fatto che abbiamo visto già da lungo tempo come essere una spunta blu non garantisca altro che la capacità di pagare un canone mensile, il video presenta una serie di anomalie più o meno grossolane.

Il collo del “militare freddo e micidiale” è insolitamente lungo, facendolo sembrare il mostruoso “Mister No” nemico dell’Uomo Tigre vintage dal collo lungo e deforme (usato per nascondere il fatto che la sua testa era nel collo stesso e la “testa” mostrata al pubblico era una palla di metallo usata come mazza ferrata), e nella scena in cui il militare brutalizza il giovane la bomboletta spray sparisce e il militare stesso sembra produrre una nuvola di spray urticante dai polsi come se fosse un assurdo robot.

Il video presenta inoltre sfondi sfocati e imprecisi, ed è stato volutamente ricaricato a bassa risoluzione per impedire ogni analisi forense, trucco molto usato da chi diffonde abitualmente contenuti fake per ritardare le operazioni di fact checking.

Il video fa parte dell’ondata di fake generati dalla proliferazione delle nuove generazioni delle AI di creazione video, che consentono a tutti di creare contenuti alterati con minimo impegno.

