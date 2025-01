Ci segnalano una condivisione social secondo cui mamma scoiattolo adotta i cuccioli orfani e colma il marito di baci e tenerezze. Un improbabile walltext dalla dubbia ecologia, diffuso da pagine animaliste le cui origini però evidenziano un fine più sinistro.

Le origini sono una condivisione in lingua inglese il cui senso è proporre un “ritorno alla natura” curiosamente affine alla “famiglia tradizionale degli anni ’50”.

Nella condivisione infatti mamma scoiattolo si comporta come una madre tradizionale dedita alle faccende domestiche, all’allevamento dei piccoli e ai “doveri coniugali” mentre il marito (non il compagno: il marito) è dedito al lavoro e torna a casa per aiutare nell’accudire la prole recando mazzi di fiori, ma solo dopo aver ricevuto la sua dose di baci, carezze e probabilmente caffè, giornale e pantofole.

Ovviamente non è così.

La mamma scoiattolo adotta i cuccioli orfani e colma il marito di baci e tenerezze

Le origini della traduzione sono evidenti nel fatto che la mamma scoiattolo si esibirebbe in “cortei”, pedestre traduzione di “wooing”, ovvero “corteggiare” o “fare la smorfiosa”.

In realtà lo scoiattolo maschio tende a non partecipare affatto all’accudimento della prole, e se talora una femmina di scoiattolo si prende cura di prole non propria, accade come per gli altri “animali sociali”.

Ciò avviene di rado, se lo scoiattolo orfano lo è da poco e nelle vicinanze e se vi è un collegamento di parentela.

Scopo degli animali sociali, che costuiscono gruppi apparentati tra loro, è mantenere la discendenza: allevare un cucciolo che era cresciuto nella tana accanto fino a poco è un investimento genetico.

Quello che non accade è che la mamma scoiattolo si dia una moratoria di tre giorni per decidere, che riceva fiori e regali dal marito scoiattolo e che, sostanzialmente, vivano come in una sitcom degli anni ’50.

Lo scopo della bufala è, sostanzialmente, dichiarare il patriarcato un modello naturale perché degli scoiattoli inventati vivono come in The Honeymooners.

Simili bufale vedono i lupi lasciar guidare il branco dagli esemplari malati mentre i maschi difendono le femmine gravide “ricchezza del branco” e una mamma cerva “immolarsi per salvare i cuccioli”: si antropomorfizza l’animale per diffondere ammaestramenti educativi.

