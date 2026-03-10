La foto dei funerali delle vittime della scuola in Iran che sta circolando sui social è un falso. Il fatto è vero, le vittime sono vere, ma siamo dinanzia all’evoluzione più cupa della c.d. “TV del dolore”.

Dove un tempo (la cui origine mediatica può essere fatta risalire alla tragedia di Vermicino, dove l’agonia del piccolo Alfredino Rampi intrappolato in un pozzo divenne spettacolo mediatico) “semplicemente” l’orrore, la morte e la paura venivano portati sui piccoli e grandi schermi in modoo spesso più rispettoso dell’Auditel che delle vittime, adesso, nell’era della Post e della Superverità quando le testimonianze non sono abbastanza brutali per catturare l’attenzione, si convoca l’AI per renderle ancora più virali.

Abbiamo visto incendi e bombardamenti “perfezionati dall’AI” per sembrare scenari da videogame, ed ora è il turno delle vittime della scuola elementare femminile di Shajarah Tayyebeh.

La foto dei funerali delle vittime della scuola in Iran e il feticismo dell'”Orrore più vero del vero”

La scuola, bombardata durante le operazioni “Epic Fury” e “Roaring Lion” secondo le autorità Isreaeliane e Americane non era un target previsto ma prossimo al complesso militare di Sayyid al-Shuhada.

Comunque sia andata circa 180 persone (il numero è ovviamente soggetto a stime, come per tutti i bombardamenti dove è difficile anche solo riesumare i resti) sono morte, tra cui bambine in età scolare.

Il 3 Marzo il giornalista Harmeet Singh pubblica una “ricostruzione con AI”, autoconfessa come tale (questa è la chiave che fa la differenza tra il suo post e quelli successivi) di un ipotetico funerale per le piccole vittime con la seguente didascalia:

Ho condiviso la foto generata dall’intelligenza artificiale in modo simbolico per riflettere la portata della tragedia. In realtà, la situazione è ancora più orribile: molti corpi non sono mai stati ritrovati intatti, alcuni sono stati recuperati a pezzi. Oltre 160 studenti sarebbero stati uccisi. Non si tratta solo di una statistica; si trattava di bambini con nomi, sogni e famiglie. Ancora una volta, Israele e gli Stati Uniti sono accusati agli occhi di molti in tutto il mondo di aver permesso o compiuto azioni che hanno causato la morte di bambini innocenti. Nessuna giustificazione politica può cancellare il dolore per la perdita di giovani vite. Il mondo deve affrontare questo costo umano con onestà.

Non c’è neppure bisogno di passare la palla al solito SightEngine: le foto delle vittime sono tutte uguali e compaiono le solite mani deformi e visi alterati tipici della IA.

Non era obiettivo dell’autore millantare che la foto fosse vera: ma la stessa riappare sui social anche italiani nelle vesti di “testimonianza straziante”

E cliccata.

Perché anche l’orrore, se non viene cliccato, in questo mondo non esiste.

