Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok con una capra appesa ad un palazzo, e questo significa che Internet è morta. No, non siamo impazziti, è la Dead Internet Theory di cui abbiamo parlato relativamente allo slop.

Il futuro delle interazioni social sono infatti contenuti creati con AI a basso costo, pubblicati da bot, commentati da bot, con sempre meno boccaloni pronti a crederci.

Sostanzialmente, il mercato delle bufale diventato un modello automatico dove puoi subappaltare alle AI il compito di creare contenuti virali e pure commentarli, per poi tornare a raccogliere interazioni.

La capra appesa ad un palazzo e la teoria del’Internet morta

Basta osservare il video con attenzione: la capretta sembra mangiare a bocca chiusa, dato che apre la bocca quando non dovrebbe e la chiude quando parimenti non dovrebbe, una crepa nel muro che ondeggia, proiettando un’ombra incerta e non corrispondente all’illuminazione ricevuta.

Siamo sulla falsariga del video della “capra che passeggia sugli aerei”, anche questo creato con AI e con lo stesso corteggio di fake pronti alla risposta.

