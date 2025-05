La bufala virale del pedaggio autostradale abolito con tessera sanitaria attraverso i siti

Ci segnalano i nostri contatti una stravagante (ma non troppo) coincidenza: la bufala virale del pedaggio autostradale abolito pubblicata due volte dalla stessa testata, la prima volta i primi di Aprile e la seconda il Primo Maggio per cercare di cavalcare la viralità della Festa del Lavoro, e due volte da testate dello stesso circuito editoriale, il 15 Aprile e il 20 Aprile

Vi basterà leggere il “footer”, ovvero il “fondopagina” delle tre testate per leggere che esse condividono tutte lo stesso identico network, combinando al SEO Stuffing un “attacco a tenaglia”

La bufala virale del pedaggio autostradale abolito attraverso i siti

“Ripeti dieci, cento, mille volte la stessa falsità ed essa sembrerà vera”, ripete un adagio. Quattro articoli ripetono con la tecnica del SEO Stuffing lo stesso contenuto virale.

Il solito lunghissimo muro di testo per far sembrare l’articolo di gran qualità e verdicità, il ricorso alle parole chiave del momento e poi una giustificazione inattinente rispetto al titolo.

Anche qui lo spoiler: nessuno ha abolito il pedaggio autostradale, bensì si parla del sistema “Free Flow”.

Come è sempre stato per chi ha Telepass, chi ha il “box” di Telepass non dovrà fermarsi perché sarà riconosciuto dai caselli elettronici.

Chi non lo ha, nelle zone dove Free Flow è attivo, sarà identificato da telecamere settate per riconoscere la targa e il tragitto, con indicazione di modalità di saldo mediante Home Banking, servizi dedicati o uso degli ATM.

Ovviamente, siamo nella solita bufala del “Poi alla fine giustifico un motivo per cui in fondo è anche in parte vero”: anche se non lo è.

