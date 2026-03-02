Bizzarre teorie nel mondo del complottismo americano ne abbiamo viste a pacchi: quella di Jim Carrey sostituito da un clone al confronto delle altre sembra quasi dimessa nella sua assurdità.

Del resto non è la prima volta che la clonazione ed altri fenomeni fantascientifici compaiono nel mondo del complotto americano: abbiamo visto come la spiegazione “razionale eppure irrazionale” al fatto che VIP e personaggi famosi dichiarati morti a breve continuino a godere di buona salute sia sempre “vabbè li hanno clonati per farci dispetto”.

Così è accaduto per Carrey

La bizzarra teoria di Jim Carrey sostituito da un clone

Il noto attore comico è comparso al 51mo Cesar Awards con un aspetto diverso dal solito.

Le persone di ordinaria avvedutezza semplicemente dichiarerebbero che a 64 anni l’età ha raggiunto anche un eterno Peter Pan del piccolo e grande schermo lasciandoci un uomo dall’aspetto dimesso e dagli abiti eleganti e sobri.

Un uomo che nonostante interpreti ancora ruoli comici scanzonati per grandi e piccini (nel 2024 è stato il buffo e stralunato Ivo Robotnik, nemico del riccio blu Sonic mascotte di SEGA in Sonic III), ha combattuto con la depressione e con una vita difficile: ha perso la fidanzata Cathriona White e, aggiungendo danno alla beffa, è stato indagato per le circostanze della sua dipartita (overdose di medicinali), ha annunciato il ritiro dalle scene dal 2017 a causa della depressione stessa per poi decidere di trasformarlo in una semplice autolimitazione in cui si è dedicato ad un numero ristretto di ruoli (la citata saga di Sonic) e il tentativo di ritrovare la pace interiore.

Secondo i medici interpellati da Marca, i suoi cambiamenti somatici sono una combinazione dell’avanzare dell’età e qualche ritocco estetico per cercare di rendere il tempo meno brutale e questo è quanto: il giovanile ed estroverso Ace Ventura esiste solo sugli schermi, dietro di lui c’è Jim Carrey, l’uomo, e Jim Carrey ha ora superato la sessantina attraversando dolori psicofisici ed esperienze di vita che incitano alla calma ed alla sobrietà.

Il tentativo di ricorrere alla clonazione ed altre fantasie per non guardare in faccia il tempo che passa? Classico Brainrot da Internet: lo definisce la rivista.

Brainrot di persone che non riescono ad ammettere che il tempo passa, e chi invecchia può voler desiderare uno stile dimesso, la pace interiore, o, semplicemente, provare a reinventarsi.

Jim Carrey è ancora vivo ed attivo: non c’è bisogno di scomodare i cloni.

