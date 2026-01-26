Khaby Lame vende la sua impresa per un miliardo di dollario quasi (975 milioni) è l’indiscrezione della settimana. Nulla più di una indiscrezione però: la realtà è molto diversa.

Si tratta di un riassetto aziendale:uno scambio di azioni nel quale Rich Sparkle Holding Limited avrebbbe acquisito mediante scambio azionario il controllo di Step Distinctive Limited, la holding che controlla il marchio dell’Italiano più famoso di TikTok, nemesi dei Trumpiani e amico della comicità

Khaby Lame vende la sua impresa per un miliardo di dollari o la ristruttura?

Altre indiscrezioni parlano di una cessione di asset relative all’uso dei dati biometrici per la IA: sostanzialmente le proprietà e le attivita di Khaby Lame trovano una “casa più grande” e si espandono al creare un “gemello virtuale”, ovvero assommando alla creazione di video virali recitati video virali con AI, però “consentita” e controllata dal gestore del marchio che diventa marchio e prodotto egli stesso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

