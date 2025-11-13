Ci segnalano un video che dovrebbe mostrare un uomo di colore che ruba un’auto della polizia per poi svenire quando il poliziotto, all’interno della stessa, lo prende in castagna ed essere arrestato.

Vi risparmiamo l’infima qualità dei vari commenti: ma si tratta di un video comico, e persino la foto segnaletica con cui si conclude è una creazione dell’intelligenza artificiale.

Il video dell’uomo di colore che ruba un’auto della polizia è un video comico

Il video è del “content creator digitale” Keambam, utente che crea video con vari attori che si alternano nei ruoli di persone cattive che compiono azioni degne di punizioni e figure di autorità che impongono loro il “karma”, la giusta punizione per le loro malefatte.

Nei video il cattivo è sempre buffo e scanzonato fino al momento della punizione finale, per poi cadere tragicamente colto sul fatto: questo fa parte della tipologia di video ragebait, storielle inventate dove la virtù viene premiata e la cattiveria punita e il cattivo viene esibito ai commentatori con il preciso scopo di renderlo oggetto di odio e commenti virali.

Il tutto, ovviamente, per portare successo e condivisioni al video

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

