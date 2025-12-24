Il video dell’incidente mortale di Vince Zampella è creato con AI

Ci segnalano i nostri contatti come una serie di agenzie di stampa abbiano mostrato un presunto video dell’incidente mortale di Vince Zampella, noto creatore di videogames, tra gli autori della celeberrima saga di Call of Duty.

Ma se l’incidente è realmente accaduto, il video è una riproduzione a mezzo AI, creata con Sora.

Il video è apparso per la prima volta sulla pagina “Exotic Car”, che racoglie vari contenuti relativi ad auto di lusso, a volte reali, a volte creati con AI, con la didascalia

Don’t know how legit the video is but it correlates with the location

Ovvero

Non so quanto il video sia reale, ma quadra con il luogo

Il resto dei dettagli sono quelli che quadrano meno: l’automobile e i soggetti umani ritratti tendono a sfocarsi durante il movimento, e la Ferrari rimbalza in modo incompatibile con le leggi della fisica prima di prendere fuoco al termine del video.

Inoltre le tracce di pneumatico sulla strada tendono ad interrompersi senza alcun senso logico: la AI li riconosce come elementi decorativi della strada, e non come conseguenza di anni di frenate.

Una analisi con SightEngine conferma i sospetti: si tratta di una “ricostruzione a mezzo AI” dell’incidente. Fenomeno esistente prima delle AI, ma incrementato da esso e che andrebbe quantomeno segnalato.

Il 40% di incertezza è da ritenersi legato ad un tratto costitutivo del nuovo filone di video AI: essi vengono ricaricati a qualità ridotta e tagliando i watermark in modo da rendere l’analisi più complessa.

Si tratta dunque di un evento reale ricostruito con AI

