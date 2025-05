Ci segnalano i nostri contatti un video della capretta sul palo della luce. Ovviamente, come il video della “storia di Jannik Sinner che compra casa alla madre”, una creazione con AI del genere slop, contenuti a basso costo di elevato impatto.

In questo caso un video creato da DomoAI, sistema per la creazione di video con AI di vario stile, dallo “stile anime” che va di moda allo stile più fotorealistico.

Il video della capretta sul palo della luce è un prodotto dell’AI

Non è la prima volta che ci imbattiamo in video AI che usano lo stesso “asset”, ovvero la figura della capretta, anche se nel tempo notiamo un certo perfezionamento nel risultato finale.

Estraendo frames dal video sottoposto, rititolato “disagioteca”, siamo pervenuti ad una menzione del video sul subreddit “Cursed AI”, letteralmente “AI maledette”, ma che di fatto denota con un termine slang la “uncanny valley”, il momento in cui il falso “più vero del vero” diventa così vicino al vero, ma non ad esso sovrapponibile, da suscitare sensazioni di straniamento e repulsione nello spettatore.

Per capirci quel momento in cui guardando una immagine generata con AI capisci istintivamente che “qualcosa non va” e che essa è in qualche modo repulsiva e inquietante ma non puoi comprendere razionalmente il perché senza una analisi successiva.

Nello spezzone pubblicato da Cursed AI compare il logo di DomoAI, rendendo quindi possibile ricostruire la genalogia del fake.

