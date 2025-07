Il video del ragazzo che cade nel vuoto è freebooting da un bravo artista di CG: per “freebooting” si intende la cattiva pratica di ricaricare contenuti altrui senza consenso e citazioni per ottenere viralità senza sforzo personale.

Fortunatamente nel video ricaricato appare per un solo il watermark dell’autore: Yamell Mateo, maestro degli effetti speciali.

Seguendo infatti il watermark incappiamo nel video reale: un video più lungo dove mostra il “making of”: l’attore salta da un muretto abbastanza basso sul quale usando Adobe After Effects e Blender 3D, programmi a pagamento (il primo) e open source/freeware (il secondo) per l’editing video è stato sovraimpresso un alto palazzo, aggiungendo un effetto di montaggio tale da simulare un autentico salto nel vuoto.

Lo scopo del video era mostrare la maestria dell’esperto in montaggio, non creare viralità e spavento, come nelle varie versioni mutilate della parte finale.

Il video “ricaricato” segue la falsa riga dei c.d. “Video React”: mezzo di viralità assai pigro che prevede ricaricare contenuti di altri con una reazione esasperata. Abbiamo già visto ad esempio la “storia del bagnino eroe”, presa da un’altra pagina e ricaricata con la sovrimpressione delle commentatrici a dire “Oh Dio, ma non è possibile!!!” o la storia della “fuga degli animali da Yellowstone”, fake news resa virale da vari commentatori che hanno ricaricato lo stesso video chiedendo commenti e condivisioni.

In questo caso abbiamo una didascalia del tutto inattinente, che parla di Pelé e Maradona, e un’emoticon reaction che insinua che il giovane attore sia morto.

