No, non si registrano fughe misteriose di animali da Yellowstone

TikTok si sta riempiendo di video che parlano di fughe misteriose di animali da Yellowstone. Secondo questi video gli animali si starebbero dando alla fuga allontando il parco.

Unito agli svariati racconti aneddotici di animali che reagiscono ai disastri naturali, questo annuncerebbe eruzioni vulcaniche o altri disastri naturali che distruggeranno il parco.

Si tratta dell’ennesima teoria del complotto, mischiata alla piaga dei “video react”.

Il formato dei video react è presente su social come TikTok e YouTube: quando un video ha successo gli altri influencer lo ricaricano commentandolo con mimica e reazioni esasperate, oppure ne caricano un loro commento riproducendo la notizia più virale.

In questo caso Snopes ha rintracciato l’origine in un account americano che ha assemblato varie scene di orsi che si spostano in branco, non necessariamennte provenienti da Yellowstone.

Infatti la fonte primaria del video degli “orsi in fuga” proviene da un video di gennaio del 2025 che mostra degli orsi muoversi in gruppo in un parco nel South Dakota.

Naturalmente branchi di animali si muovono nei parchi seguendo i ritmi stagionali del cibo, come tra gli esseri umani ad esempio i pastori si dedicavano alla transumanza per cercare pascoli migliori per gli armenti.

L’account TikTok da cui è partita la teoria del complotto ha semplicemente combinato scene di animali a caccia di cibo per creare una teoria del complotto.

