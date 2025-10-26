Ci segnalano i nostri contatti un video che mostra un rubicondo personaggio, descritto come un professore che bestemmia contro ChatGPT. Il personaggio, baffuto e corpulento, inanella una brutale serie di bestemmie all’indirizzo degli allievi che “non faranno mai nulla nella vita”, in quanto “usano ChatGPT”.

C’è un problema: il video stesso è creato con l’IA, e fa parte dell’invasione di deepfake prodotti dall’arrivo dell’ultima generazione di Sora (ironicamente della stessa compagnia, OpenAI, che produce ChatGPT), fenomeno di cui abbiamo parlato in un precedente articolo.

Il video del professore che bestemmia contro ChatGPT è creato con la IA

UdineToday lo definisce una “sfuriata diegetica”, per i meno colti una inception di bufale. Un video bufala creato con un prodotto OpenAI che si basa sull’istigare una ragebait basata sui prodotti OpenAI, innescando una serie di commenti e discussioni tra i professori del misterioso professore bestemmiante e i difensori delle AI.

Professore peraltro itinerante: in un video TikTok precedente avrebbe tenuto la stessa lezione, con le stesse parole a Lecce.

Proprio esaminando il video su TikTok possiamo avere la prova finale del deepfake: l’account da cui è stato lanciato il video è una intera galleria di video deepfake basati su Sora e altri algoritmi di nuova generazione con una galleria di personaggi chiaramente ragebait.

Compaiono ad esempio il professore bestemmiante, ora convertitosi alla cucina di pizze sulla cattedra (mentre sullo sfondo una studentessa affetta da una strana paralisi facciale che ne deforma il viso osserva la scena con la mascella a penzoloni…), l’Onorevole Prepuzio che guadagna 6000 euro al mese e l’Onorevole Abubu che accusa gli italiani di “non voler lavorare” radunando i commenti di xenofobi pronti a linciare l’onorevole “venuto dai barconi” anziché guardare le liste dei deputati realmente esistenti.

Una serie di personaggi creati con AI che hanno un unico scopo: consentire al loro creatore di far click e cassa con le condivisioni di bercianti e rissosi creduloni, questa volta creati da Madre Natura e non da un prompt di Sora.

