Il video del nido delle termiti ripreso dalle AI

Ci segnalano i nostri contatti un video contenente un nido delle termiti ripreso dalle AI. Secondo il commento, e secondo la prima scena, sarebbe un vero video di un tale che, armato di una microcamera legata ad una termite, la spedisce nel prodigioso mondo degli insetti.
Ma si tratta di un video creato con AI.
Basterebbe guardare le proporzioni abbastanza ballerine tra gli insetti, o la scena finale in cui il protagonista umano, dalle mani vistosamente deformi, impugna un visore sovradimensionato.
Oppure il fatto che le termiti si trasformino in formiche, entrambi animali troppo piccoli per trascinare una telecamera grossa come un’unghia umana legata al collo come il barilotto di un San Bernardo nella nota leggenda metropolitana.
Il tutto ci porta all’analisi di SightEngine, che ci conferma si tratta di un video creato con Sora, parte del ricco filone di video creati con AI per attirare attenzione e click virali.
Siamo all’alba di un nuovo filone di slop AI, i contenuti a basso costo rovesciati sulla Rete in cerca di click.
