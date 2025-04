Ci segnalano i nostri contatti un video di un “bambino morto di vaccino a Paraba”, video che a dire di chi lo pubblica sarebbe stato censurato dalle autorità per nascondere la verità sul vaccino.

Nel video si vede un bambino vaccinato e poi il padre che piange e si dispera perché lo stesso sarebbe morto. Si tratta di una falsificazione tipica dei novax della prima ora, ovvero la falsa teoria per cui “i vaccini uccidono i vaccinati che muoiono come mosche e i novax erediteranno la Terra”, assistita da statistiche con numeri così esagerati da essere grotteschi.

Si tratta in realtà di un video di Febbraio 2019, prima anche solo che il concetto di COVID19 esistesse, interpolato con scene di vaccinazioni.

Il video del bambino morto di vaccino a Paraba in Perù è un falso datato

Il video reale proviene dall’ospedale per la Maternità di Manhaus. Nel video un padre in attesa per il parto della moglie, viene informato che la stessa non è sopravvissuta al parto, ed è morta anche la figlia che la coppia aspettava.

Il Dipartimento della Salute di Paraba ha avuto modo non solo di confermare non solo che la presunta vittima di vaccino non esiste, ma in tutto i territorio presidiato dal Dipartimento non sono stati registrati casi di vittime del vaccino, rammaricandosi dell'”abuso del dolore di un padre”.

Anche questo come abbiamo avuto modo di vedere cifra tipica del complotto.

