Ci segnalano un interessante video TikTok che ironizza su altri video meno interessanti in quanto fake che mostrano l’ultima moda: trucco virale dei militari per dormire presto.

Secondo questi video i militari statunitensi avrebbero una tecnica segreta, ma rivelata agli utenti del noto social: inspirare per 4 secondi, trattenere il respiro per 7 secondi ed espirare per 8 secondi.

Tecnica che a parte l’ilarità dovuta ad una certa macchinosità del gesto è un banalissimo esercizio di mindfulness spacciato per segreto militare.

Il trucco virale dei militari per dormire presto esiste solo su TikTok

La logica è la stessa per cui l’ormai arcinota fake news del “nego il consenso” su Facebook viene solitamente introdotta dalla frase “Lo dicono gli avvocati/lo dicono le forze dell’ordine”.

Dichiarare che un esercizio di mindfulness viene rivelato da tizi a caso al parchetto dove si fa lo yoga non ha impatto. Presentarlo come un segreto noto solo ai militari ed agli iniziati lo rende molto, molto più importante agli occhi del lettore.

In realtà il vero segreto dei militari è semplice: sono stanchi, distrutti dagli addestramenti e dalle campagne militari, quindi si addormentano facilmente.

Ogni militare interrogato al riguardo ha confermato non solo di non dedicarsi alla mindfulness quando è sul campo di battaglia, ma che buona parte delle spiegazioni nei video sono platealmente fake scritte da persone che non hanno idea di come funzioni l’esercito, e che ad esempio finiscono a parlare dei “piloti di jet dell’esercito”, categoria che esiste solo nei film

