Domani inizia la nuova regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate: bufala 2022

Non poteva certo mancare nel 2022 la bufala che puntualmente trova dei creduloni in Italia, quella che per intenderci esordisce con “domani inizia la nuova regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate“. Una sorta di consenso esplicitamente negato al social network da utenti che, evidentemente, hanno capito decisamente poco di come funzioni la piattaforma di Zuckerberg. A tutti questi soggetti, ancora una volta, consigliamo di leggere con attenzione le informazioni inerenti la privacy del social network.

Fermiamo la catena “Domani inizia la nuova regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate”

Ne abbiamo parlato anche nel 2021, anche se in quel caso il testo della catena era leggermente diverso. Sostanzialmente, la catena che inizia con “domani inizia la nuova regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate” induce tanti italiani, in queste ore, a pensare che un banalissimo copia e incolla all’interno della propria bacheca sia sufficiente per stoppare eventuali appropriazioni da parte di Facebook dei contenuti multimediali che siamo soliti condividere. Il testo, nel 2022, è il seguente:

“Domani inizia la nuova regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate. Non dimenticate che la scadenza è oggi!!! Può essere usato nei contenziosi contro di te. Tutto ciò che pubblicherai sarà reso pubblico da oggi – compresi i messaggi. Non ti costa niente di più di un semplice copia e incolla. Meglio prevenire in anticipo che intrecci legali e scuse dopo.

“Non autorizzo Facebook / Meta o nessuna delle organizzazioni legate a Facebook/Meta a usare le mie immagini, informazioni, messaggi o post, né in passato né in futuro. Con questo comunicato comunico su Facebook/Meta che è severamente vietato copiare, notificare o intraprendere qualsiasi altra mia azione in base a questo profilo e/o ai suoi contenuti. I contenuti di questo profilo sono informazioni private e riservate. La violazione della privacy può essere punita dalla legge: Facebook/Meta è ora un’istituzione pubblica”

FATE COPIA/INCOLLA“.

Siamo al cospetto di una trollata. Copiare ed incollare il testo che inizia con “Domani inizia la nuova regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate” servirà solo ai vostri contatti che intendono prendervi in giro. Condividendo il tutto, infatti, passerete per quelli che tendono a credere a qualsiasi catena apparsa all’interno della piattaforma. Evitiamo di alimentare questa falsa credenza, sia per la nostra reputazione, sia per non attirare nella rete altri utenti inesperti.

