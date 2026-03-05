Il post di Mehdi Taremi che vuole tornare in Iran per combattere per gli Ayatollah è una bufala (creata con AI)
Ci segnalano i nostri contatti un post social con la storia di Mehdi Taremi che vuole tornare in Iran per combattere per gli Ayatollah.
Parliamo del calciatore dell’Olympiacos, ex Inter e parliamo di una fake news diffusa dalle solite pagine di fotoromanzi social in lingua inglese e ritradotta in Italiano.
La storia comincia dalla pagina Football Stories il 2 marzo, dove viene pubblicato un post integralmente redatto dalla IA che descrive le federazioni calcistiche impegnate a impedire all’atleta di tornare in patria “Per difendere la Repubblica Islamica dell’Iran”.
Si tratta del fenomeno che abbiamo visto del “fotoromanzo social”: frasi e storielle virali vengono attribuite a personaggi famosi in modo da suscitare click. Abbiamo già visto come esempi del filone storielle con Sinner che insulta in diretta la segretaria del PD e in una diversa occasione la Presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni e i cantanti de Il Volo che si dedicano ad omaggi pacchiani a Charlie Kirk.
La storia è stata tradotta e pubblicata in Italia alla pari data.
Interpellati dai colleghi fact checkers di Facta gli uffici stampa di Olympiacos e del calciatore hanno confermato la fake news.
