Il fotoromanzo social di Jannik Sinner che umilia Giorgia Meloni in diretta è (l’ennesima) ragebait

Filone del tutto bipartisan: poco tempo fa avevamo visto una variante in sui Sinner si rivolgeva con accenti altrettanto volgari e violenti contro Elly Schlein, rappresentante dell’opposizione.

Ha senso che il filone ragebait attizzi i violenti fanboy di tutti gli schieramenti possibili, guardando non già al colore politico ma chi fa di qualsiasi cosa gazzarra identaria nel desidero di vomitare la sua rabbia sui social.

La “fonte” è la stesso circuito di notizie che abbiamo visto diffondere i vari fotoromanzi social, storielle dove l’eroe dello sport di turno si lancia in filippiche assurde, oppure compie azioni da fotoromanzo come comprare tutti i campi della Val Bang per darli ai poveretti (se non fosse che non esiste alcuna “Val Bang”).

Il testo in questione parla di uno scontro inziato quando la Presidente del Consiglio avrebbe “parlato male” della madre di Sinner, storiella efficace nell’italietta tutta “spaghetti, mandolino e mamma sai che c’è, è arrivato il Merendero” suscitando nello sportivo una salva di insulti, ingiurie e raffica di violenze verbali commentate favorevolmente da “filosofi, sociologi e studiosi dei media”.

Sapete quante persone hanno parlarto della presunta notizia a parte la pseudotestata che l’ha riportata e commentatori social in evidente affanno etico e morale e desiderosi (altrettanto evidentemente) di ricevere notizie dai legali della Premier per il rancore tossico vomitato nei commenti?

Zero: nessuno ovviamente poteva riportare un “fotoromanzo social” che esiste solo per eccitare le fantasie dei lettori.

