Ci segnalano i nostri contatti un articolo su un “pesce mostruoso che respira dalla bocca” descritto come un “film dell’orrore”. Abbiamo già visto la pessima abitudine invalsa nell’attuale sistema dell’informazione italiano di ricorrere al titolo clickbait e all’articolo esasperato per conquistare dei click.

In questo caso oltre all’allarmismo relativo a cognizioni di biologia base che non dico sono fornite dal sistema scolastico, ma almeno dalla visione attenta degli episodi di Sanpei il Ragazzo Pescatore, celebre serie animata vintage a sfondo pesca sportiva, abbiamo una violazione plateale della regola delle cinque W.

Il “pesce mostruoso che respira dalla bocca” è la Testa di Serpente (e non dovreste allarmarvi)

Quando si fornisce una notizia è necessario fornire cinque W e una H: “why, when, where, who, what and how”, in italiano quindi “Perché, Quando, Dove, Chi, Cosa e Come”.

Se leggete il titolo “Allerta spiagge, avvistato pesce mostruoso: respira aria dalla bocca e cammina sulla terraferma | Un film dell’orrore” e in tutto l’articolo non vi viene detto dove, quando e come tutto questo è accaduto cosa vi aspettate?

Di scoprire che un “pesce mostruoso come i film dell’orrore” si trova sulle spiaggie italiane.

Cosa del tutto falsa.

Il Channa Argus o Testa di Serpente è una specie invasiva di acqua dolce divenuta presente in stagni, fiumi e laghi americani, considerata nella nativa Asia una specie alimentare di qualità.

Negli USA il primo documento che parla dell’introduzione della Testa di Serpente riguarda la presenza di una coppia adulta con diversi esemplari ancora non in età riproduttiva in un lago nel Maryland nel 2000, asseritamente portati lì da un improvvido acquirente.

Altri simili incidenti negli anni hanno portato le Teste di Serpente nei corsi d’acqua Americani, e data la loro natura di specie dall’elevata capacità riproduttiva, aggressiva e priva di predatori naturali, si è deciso di rilasciare restrizioni sulla pesca e aumentare i tentativi per limitare la loro capacità riproduttiva.

Se in passato, come nel Maryland, si ricorreva a dragare gli stagni per provvedere alla distruzione di ogni nucleo familiare di Teste di Serpente localizzato, la loro riproduzione rende impossibile di fatto l’eradicazione della specie, ma rende desiderabile ogni tentativo di limitarla.

Al momento non sono stati registrati esemplari di Testa di Serpente in Europa, ma la diffusione delle Teste di Serpente è stata immortalata in film horror di serie B come “Frankenfish – Specie mutante”, dove i suddetti vengono reimmaginati come pesci enormi e possenti in grado di uccidere un uomo adulto e “Creature del Terrore”, dove le Teste di Serpente vengono descritte come in grado di camminare sulla ferma ed evolversi in forme posssenti e combattive.

Film incuneati in filoni horror-trash come le saghe dei “Megashark” e dei “Megaphyton”, serie di film dove animali temuti dalla popolazione si trasformano in mostri nello stile dei Kaiju Giapponesi (Godzilla e simili) per terrorizzare il popolo.

Cavalcare però la china horror trash insinuando una presenza Europea del pesce è alquanto allarmistico e prematuro.

