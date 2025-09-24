Alla fine, il giornalismo torna sempre sul luogo del delitto, come nel caso del concerto dei Coldplay. Delitto non insenso reale, ma in senso metaforico, come luogo di enorme viralità.

La stampa si affolla a ricalcare l’ultima rivelazione, anzi “non rivelazione” del caso dell’estate ormai passata. Al famoso concerto dei Coldplay dove il CEO di Astronomer Andy Byron e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot sono stati ripresi abbracciati c’era anche il marito di lei.

Anzi no, l’ex marito. Anzi no, erano praticamente già separati.

Ma alla viralità poco tange.

Il non caso del marito della HR di Astronomer al concerto dei Coldplay

Per chi si fosse perso il caso dell’estate, ricordiamo le puntate precedenti: Andy Byron, CEO di Astronomer, è stato “pizzicato” al concerto dei Coldplay abbracciato alla Cabot dalla “kisscam”, una telecamera puntata ai concerti ed agli eventi pubblici, specie americani, a caccia di fidanzatini in timide effusioni.

Il problema è che Byron e Cabot erano sì sposati, ma con altre persone, e la genuina reazione di Byron, imbarazzato dal momento, è diventata sorgente di memes, ilarità e un po’ di quel bacchettonismo social di chi fustiga i cattivi costumi dei VIP “quando non può dare il cattivo esempio”. Qualche teoria del complotto, come quella dei Simpsons che avrebbero previsto la liason e qualche meme che suggeriva a moglie e figli di Byron come diventare miliardari chiedendo separazione con addebito, mantenimento e danni.

Luglio passa in fretta e siamo a fine Settembre: scopriamo però che al concerto c’era anche il marito della Cabot. Che però “Erano separati e vivevano lontani da diverse settimane. Era una separazione amichevole”. E che però era con l’attuale fidanzata.

Ed anche la Cabot nel video si dichiara semplicemente in imbarazzo per il momento, negando che ci fosse una relazione sentimentale e dichiarandosi solo amica di Byron, sia pur riconoscendo la poca appropriatezza del momento.

Nulla di nuovo sotto il sole, ma perché allora farne di nuovo un caso?

