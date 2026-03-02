Il Makeup Artist Alexis Stone dichiara di aver interpretato Jim Carrey, aggiungendo fuoco alla bizzarra teoria del complotto che vuole il celebre attore interpretato da un sosia se non un clone.

Lo fa aggiungendo foto di se stesso, dell’attore e di una stanza (sgranata in modo sufficiente da impedire ogni analisi di dettaglio per cercare contenuti AI) contenente una dentiera e una maschera.

Ma una serie di dettagli rendono il tutto una burla creata per ottenere pubblicità, e burla riuscita.

Il Makeup Artist Alexis Stone dichiara di aver interpretato Jim Carrey

Partiamo proprio dalla foto degli implementi usati per la presunta sostituzione: gli sfondi sfocati sono tipici delle AI, la “dentiera” è letteralmente un pezzo di mandibola ricreato che sembra impossibile da indossare e la maschera ha il collo tagliato “troppo in alto”.

Una maschera prostetica solitamente ha solitamente il collo più in basso in modo da essere occultabile sotto il colletto dei vestiti.

Inoltre, una maschera prostetica ha i suoi limiti: Jim Carrey nel video si mostra essere espressivo ed in grado di esprimere una gamma di emozioni che una maschera di gomma attutirebbe e confonderebbe.

Del resto anche la maschera più perfetta non può essere pari a quelle di Diabolik in grado di sostituire un vero volto (e anche lì ricordiamo l’ispettore Ginko è sempre pronto a ricordare che le maschere non sudano e possono essere “pizzicate” per riconoscere elasticità innaturali).

Il complesso ci porta a ritenere che il makeup artist abbia brillantemente cavalcato l’ennesima “controversia brainrot” (di cui abbiamo parlato) ottenendo trazione virale.

Indubbimente, ben giocato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

