Il fotoromanzo social del cancro di Marco Travaglio
Il fotoromanzo social del cancro di Marco Travaglio è l’ennesima bufala creata con l’AI Slop. Storielle assurde destinate a provocare click, create per ottenere attenzione, un intero filone che l’AI rende sempre più facile ottenere.
E questa è solo una delle tante.
Il fotoromanzo social del cancro di Marco Travaglio
Ci vuole pochissimo per creare un Fotoromanzo social: un paio di foto elaborate dall’AI, in questo caso WAN, una pagina social ed un blog creato a tavolino dove testi scritti con AI, testi scritti con AI e “umanizzati”, ovvero riscritti per togliere i tratti del testo artificiale e testi scritti da essere umani ma liberamente tratti dalle immagini generate si rimescolano.
Aggiungiamo al remix “video su TikTok” dove già si parla del Marco Travaglio moribondo abbandonato dalla famiglia e sismo alla struttura del fotoromanzo.
Storielle da Libro Cuore, tristi e patetiche quanto basta per ottenere likes, del tutto inventate.
Travaglio malato di cancro e bisognoso dei click dei fan fa il seguito a il Volo che si lanciano in omaggi strappalacrime a Charlie Kirk, Sinner che compra i “campi della Val Bang” per darli ai poveretti e Djokovic che benefica l’improbabile “Bidello John, nato in Serbia”.
Tutte storie con in comune le ragioni fondanti: interi fotoromanzi generati dal nulla col solo scopo di ottenere click.
Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o
con una donazione PAYPAL.