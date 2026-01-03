  1. Home
Il fotoromanzo social del cancro di Marco Travaglio

di Shadow Ranger

bufala sindaco di lonigo
Il fotoromanzo social del cancro di Marco Travaglio

Il fotoromanzo social del cancro di Marco Travaglio è l’ennesima bufala creata con l’AI Slop. Storielle assurde destinate a provocare click, create per ottenere attenzione, un intero filone che l’AI rende sempre più facile ottenere.

Il fotoromanzo social del cancro di Marco Travaglio

Il fotoromanzo social del cancro di Marco Travaglio

E questa è solo una delle tante.

Il fotoromanzo social del cancro di Marco Travaglio

Ci vuole pochissimo per creare un Fotoromanzo social: un paio di foto elaborate dall’AI, in questo caso WAN, una pagina social ed un blog creato a tavolino dove testi scritti con AI, testi scritti con AI e “umanizzati”, ovvero riscritti per togliere i tratti del testo artificiale e testi scritti da essere umani ma liberamente tratti dalle immagini generate si rimescolano.

Aggiungiamo al remix “video su TikTok” dove già si parla del Marco Travaglio moribondo abbandonato dalla famiglia e sismo alla struttura del fotoromanzo.

Una delle foto false

Una delle foto false

Storielle da Libro Cuore, tristi e patetiche quanto basta per ottenere likes, del tutto inventate.

Travaglio malato di cancro e bisognoso dei click dei fan fa il seguito a il Volo che si lanciano in omaggi strappalacrime a Charlie Kirk, Sinner che compra i “campi della Val Bang” per darli ai poveretti e Djokovic che benefica l’improbabile “Bidello John, nato in Serbia”.

Tutte storie con in comune le ragioni fondanti: interi fotoromanzi generati dal nulla col solo scopo di ottenere click.

