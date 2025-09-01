Il maggiore generale israeliano Shaitan Shaul fa parte di un ricco filone di fake news da noi già affrontato che riguarda “criminali di guerra israeliani arrestati nei Paesi Bassi”.

Perché i Paesi Bassi ci è ignoto: perché si parli di ufficiali (inventati) dell’esercito Israeliano possiamo ascriverlo al fatto che il conflitto a Gaza è ormai tristemente parte della cronaca.

Ma “Shaitan Shaul” non esiste.

Il falso maggiore generale israeliano Shaitan Shaul e il ritorno del filone degli israeliani arrestati nei Paesi Bassi

Come per Yukhal Yulita e Marsilia Ehud si tratta di personaggi inventati con nomi caricaturalmente semiti (paragonamo la scelta dei nomi ad avere un “Criminale Italiano di nome Mario Luigi Pummarola o Fumagalli Brambilla”), inesistenti nella cronaca e nei resoconti delle autorità locali, interpretati da foto di persone a caso.

In questo caso Shaul è in realtà l’irlandese John Morrissey, affiliato al clan Kinahan, esperto nel riciclaggio di denaro sporco che usava una combinazione dell’antico sistema per lo scambio anonimo di valuta chiamato hawala con l’uso di marchi di vodka e prestazioni di intrattenimento inesistenti per impiantare una centrale di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose.

Non a caso nella foto “dei Paesi Bassi” compaiono agenti della Guardia Civil spagnola, paese nel quale l’avventura criminale di Morrissey si è fermata nel 2022.

Shaul è quindi in realtà l’irlandese Morrissey, come “Yulita” era una donna fotografata nel Regno Unito tra gli avventori di un pub in stato di visibile ebbrezza e “Marsilia” parte di uno scatto fetish di donne in uniforme.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

