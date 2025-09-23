Il Digital Security Festival, che abbiamo seguito sin dalla sua presentazione e sin dal primo evento alla Camera dei Deputati che ha visto partecipare il nostro amministratore e sbufalatore Claudio Michelizza, continua la sua corsa in giro per l’Italia.

Con un carnet ricco di eventi: la seconda tappa della settima edizione si terrà a Udine, presso la Torre di Santa Maria, venerdì 26 settembre a partire dalle 14:30, con ingresso dalla sede di Confindustria Udine a Palazzo Torriani.

Il Digital Security Festival torna a Udine con FederPrivacy e il Garante Privacy

L’evento romano ha registrato una partecipazione istituzionale di primo piano e generato un intenso dibattito nazionale sui temi dell’#UniversoDato: ora la parola passa dal Parlamento agli interventi dell’ospite d’onore, l’Avv. Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali, e dell’ospite speciale Manlio D’Agostino Panebianco, membro del Comitato Scientifico di Federprivacy, con un focus sul nuovo scenario normativo tra NIS2 e D.Lgs. 231.

Proprio la NIS2, la novità della CyberSicurezza che quest’anno ha travolto diversi settori diventa obiettivo sensibile di questa nuova giornata di lavori, dal titolo “Universo Dato: Dal rischio alla responsabilità, NIS2, 231 e la sfida della supply chain”, risponde alle crescenti necessità del tessuto produttivo locale, dove le piccole e medie imprese rappresentano il 95% delle aziende e devono ora confrontarsi con un panorama normativo in rapida evoluzione.

Il programma proseguirà inoltre con approfondimenti operativi: Alessandro Franchi presenterà un case study su come avviare un percorso di compliance, mentre Manuel Cacitti offrirà la prospettiva di un auditor sulle evidenze richieste e su cosa è sufficiente per essere in regola.

La cultura della sicurezza sarà inoltre rappresentata Stefano Gazzella, che presenterà “Il Libro Nero della Cybersecurity”,mentre la visione umanistica vedrà la presentazione di “Digitalogia” di Gabriele Gobbo, libro definito il “tuttocittà” del digitale da Tiberio Timperi. La giornata sarà anche l’occasione per la consegna di uno dei DSF Award, il riconoscimento del festival alle eccellenze del digitale.

Il pomeriggio si concluderà con una tavola rotonda dedicata ai “Takeaways” della giornata, un momento di sintesi guidato da Davide Bazzan che vedrà la partecipazione di Alice Bragagnolo, Sandro Sana, Elena Bianchi, Federico Passeri e del Team MadrHacks. Seguirà un aperitivo di networking offerto da vini de La Cricca.

La conferenza è patrocinata da Confindustria Udine, Digital Innovation Hub Udine, Clusit e Aused. L’evento è in collaborazione con AICA, di cui il DSF è partner nelle Olimpiadi Italiane di Informatica. L’ingresso è gratuito, con posti limitati e registrazione sul sito ufficiale.

