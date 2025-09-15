Tre giorni al Digital Security Festival, la sicurezza informatica spiegata semplice: e dovreste considerarlo un appuntamento gioioso e non come la minaccia horror di film come The Ring nei quali allo scadere dell’ultimatum una creatura paranormale vi inseguirà per uccidervi.

Perché infatti lo scopo del Digital Security Festival non è portarvi un mostro in casa,ma insegnarvi come difendersi dai mostri che ogni giorno entrano nelle vostre case, come la Sadako/Samara del film attraverso un monitor.

Tre giorni al Digital Security Festival, la sicurezza informatica spiegata semplice

Parliamo ovviamente di mostri contro cui noi stessi di Bufale.net combattiamo ogni giorno. Lo spettro della CyberSicurezza ad esempio, che per il nostro utente medio si incarna nel phishing, la mail truffaldina cavallo di Troia per consentire a truffatori e criminali accesso ai vostri dati e vostre utenze, ma che per un professionista e una ditta dei settori critici assume contorni ancora più pericolosi.

Ma anche i rischi legati ai Social Media, che non riguardano solo le bufale in tempo di “guerra ibrida”, ma anche il “social zombing”, ovvero l’account fake che “strangola” un account legittimo dirottando interazioni, i rischi legati alla perdita di reputazione social che potrebbero investire la vita reale e, soprattutto, l’educazione a tutto tondo di giovani e meno giovani alle problematiche della rete.

Si parla infatti di “nativi digitali”, ed esiste il mito del “ragazzo che è giovane e quindi se la cava coi computer”, a cui affidare tutto da “fare lo SPID” ad “aprire un Sito”.

Ma voi non affidereste mai un’auto ad un diciottenne senza patente perché ha dimostrato abilità nei videogiochi no? Non mandereste una generazione allo sbaraglio, tra rischio di bullismo digitale ed eccessiva fiducia perché “è giovane, deve sapere”.

Il mondo della sicurezza informatica è serio ed un riflesso di quello reale, e merita una guida ed un educatore: e al DSF ne avrete tanti.

Fra gli oltre 150 speaker di altissimo livello delle scorse edizioni che sono intervenuti nei vari appuntamenti offline e online, ci sono stati: Marco Camisani Calzolari, Alessandro Musumeci, Guido Scorza, Federica Zanella, Space One, Papà Famiglia GBR, Valeria Lazzaroli, Stefano Quintarelli, Stefano Mele, Angela Lo Giudice, Anis Sefidanis, Gabriele Faggioli, Alessandro Curioni, Simon Vumbaca. Tantissimi i professionisti presenti e molte rappresentanze delle istituzioni e del Governo.

Dieci eventi fisici e cinque online dovrebbero coprire le esigenze di tutti, e se non vi fidate di noi potete leggere il Magazine ufficiale del DSF o leggere la copiosa rassegna stampa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

