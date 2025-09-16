Il Digital Security Festival arriva alla Camera dei Deputati: la cybersicurezza come tema nazionale

Venerdì 19 settembre, la Camera dei Deputati ospiterà nella prestigiosa Sala Giacomo Matteotti la cerimonia inaugurale della settima edizione del Digital Security Festival (DSF).

L’appuntamento sarà accreditato all’European Cybersecurity Month (ECSM), la campagna europea dedicata alla cultura della sicurezza informatica, aperto a cittadini e professionisti, fino ad esaurimento posti scrivendo a segreteria@digitalsecurityfestival.it, con possibilità di accredito per la stampa.

La giornata, che si aprirà con i saluti delle autorità e dei rappresentanti istituzionali, sarà un’intensa sessione di lavori dedicata al tema dell’edizione 2025: “#UniversoDato”. Il programma vedrà l’intervento di apertura di Alessandro Curioni su “Il Dato come punto di partenza”, seguito da un’autorevole analisi sulla tutela del dato nel pubblico e privato, che vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali del settore, tra cui il Dott. Umberto Rapetto, Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali della Repubblica di San Marino.

Si proseguirà con una serie di panel di approfondimento: William Nonnis, Corrado Giustozzi, Gianni Dell’Aiuto e Mario Moroni discuteranno de “Il Dato nel mondo del lavoro”, coordinati da Luigi Gregori. A seguire, Pierguido Iezzi, Andrea Violetti, Antonino Polimeni e Alberto Elia Martin affronteranno il tema de “Il Dato come bene sociale”, con il coordinamento di Davide Bazzan.

Un momento culturale con il giornalista Tiberio Timperi sarà dedicato alla presentazione del libro “Digitalogia” di Gabriele Gobbo, vicepresidente del Festival.

Durante l’evento verranno svelate in anteprima tre importanti novità: il calendario nazionale, che si articolerà in dieci tappe fisiche e online; la nuova edizione del DSF Magazine, con decine di approfondimenti sulla cybersicurezza; e l’inno ufficiale del Festival.

«L’idea dell’inno ufficiale non vuole sostituire il talento di un musicista con l’AI, ma esplorare con i nuovi strumenti generativi una via integrativa per raccontare storie e diffondere cultura», dichiara Gabriele Gobbo, vicepresidente del Festival.

La parte finale dei lavori sarà dedicata a “Il Dato come strumento di futuro” con gli interventi di Antonio Piva, Ettore Guarnaccia, Michaela Odderoli, Stefano Gazzella e Alessandro Franchi, coordinati da Sonia Gastaldi, e culminerà con la cerimonia di premiazione DSF AWARD per le eccellenze digitali nazionali, prima delle conclusioni affidate al direttivo del Festival. L’evento è moderato da Giacomo Ferrara.

L’evento proseguirà con un ricco calendario di eventi che si spingeranno fino a Novembre, di cui potrete leggere nel portale ufficiale.