Ci segnalano i nostri contatti un improbabile dialogo sulle AI tra Elon Musk e Keanu Reeves. Si tratta ovviamente di una fake news, parte del ricchissimo filone delle “storie sui personaggi famosi”.

Storie create con un aiuto dell’intelligenza artificiale per attirare l’attenzione su personaggi amati, e quindi strappare qualche like.

Il dialogo sulle AI tra Elon Musk e Keanu Reeves non c’è mai stato

Nella storia inventata Elon Mask viene definito come un “uomo di audace visione”, un moderno futurista in grado di portare la razza umana su Marte messo a tacere da un Keanu Reeves filosofico e gentile pronto a giurare che le AI non potranno mai conoscere emozioni e sentimenti umani.

Aneddoto bello, affascinante, che colpisce le parole chiave del momenti (le AI ad esempio) e coinvolge due personaggi più volte usati come personaggi di storie clickbait.

Ma del tutto inventato: i colleghi di Snopes hanno individuato la fonte in un account satirico su X in lingua tedesca, confermando come, in base agli stessi strumenti che usiamo noi, ovvero SightEngine e HiveModeration, le immagini dei due VIP in studio sono prodotto della AI

Dato confermato dall’analisi sulla traccia audio. Curiosamente, in lingua originale e in lingua inglese, le analisi di Snopes riportano un testo identico ma creato da esseri umani: l’autore di satira ha redatto il testo in tedesco, qualcuno l’ha tradotto in Inglese.

Non siamo stati così fortunati in Italia: chiunque abbia tradotto la bufala in Italiano ha subappaltato la traduzione a ChatGPT e simili

Quindi ottenendo un alto tasso di AI: semplicemente ha prelevato la traduzione in inglese e l’ha fatta ritradurre dai vari sistemi di AI disponibili.

Conclusione

L’apologo di Keanu Reeves e Elon Musk che parlano di AI è un falso, creato sulla falsariga delle bufale di Elon Musk che aiuta povere cameriere (create con AI) e sul filone che vede Keanu Reeves una persona filosofica e cordiale atta ad essere usata in simili narrative.

