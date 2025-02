Le leggende metropolitane continuano a nascere a getto continuo, aiutate dagli strumenti della modernità, come la storia virale di Elon Musk che aiuta la cassiera di Starbucks.

L’aneddoto, che gira da mesi in account di lingua iberica, prim lingua dove c’è stato un fact checking, ma anche in lingua inglese e italiana vede infatti Elon Musk entrare in uno “Starbucks di Austin in Texas” alla presenza di testimoni, incontrare una commessa povera che non riusciva a comprare doni per la figlia portando ricchi doni e promettendo di pagare per la sua istruzione.

Si tratta di una tipica leggenda metropolitana riscritta mille volte.

La storia virale di Elon Musk che aiuta la cassiera di Starbucks è una leggenda metropolitana

La stessa storia riguarda diversi personaggi famosi, ricastati nel ruolo di buoni samaritani che vagano il mondo in incognito per beneficare gli umili. Va ricordato che ogni singola azione filantropica di Musk ha sempre avuto un forte seguito mediatico, e il fatto che sia la commessa che i “molteplici testimoni” non siano noti è un segnale chiaro che si tratti di una nuova leggenda metropolitana.

Peraltro raffigurata da immagini composte al 50% da AI, montate quindi con immagini di Elon Musk su sfondi ricostruiti: vi sarebbe almeno una traccia dell’accaduto, dati i “molteplici testimoni”

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.